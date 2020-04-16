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16 квітня • оновлено в 10:16
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Усик ополчився на критиків: спортивні підсумки 15 квітня

1.8т
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Український суперваж Олександр Усик вирішив позбутися негативних коментарів у мережі, а російські журналісти Володимир Соловйов і Василь Уткін влаштували нову сварку.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини середи, 15 квітня.

Крім того, ексгравець "Динамо" Олег Саленко втрапив у скандал із київською поліцією. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Володимир Соловйов Василь Уткін Олег Саленко Олександр Усик
Тег
ФК Динамо Київ
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