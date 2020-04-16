Усик ополчився на критиків: спортивні підсумки 15 квітня

Український суперваж Олександр Усик вирішив позбутися негативних коментарів у мережі, а російські журналісти Володимир Соловйов і Василь Уткін влаштували нову сварку.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини середи, 15 квітня.

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