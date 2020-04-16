Усик ополчився на критиків: спортивні підсумки 15 квітня

Український суперваж Олександр Усик вирішив позбутися негативних коментарів у мережі, а російські журналісти Володимир Соловйов і Василь Уткін влаштували нову сварку.
OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини середи, 15 квітня.
Крім того, ексгравець "Динамо" Олег Саленко втрапив у скандал із київською поліцією. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:
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