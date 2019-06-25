Усик очолив рейтинг суперважів за версією WBO

Українець Олександр Усик вперше увійшов до рейтингу суперважкої вагової категорії за версією Всесвітньої боксерської організації.

Наш співвітчизник, який продовжує підготовку до дебюту в хевівейті, в оновленому списку організації посів першу сходинку, випередивши одразу трьох представників Великобританії – Тайсона Ф'юрі, Ділліана Уайта та Ентоні Джошуа.

Олександр Усик WBSS

Раніше WBO назвала Усика обов'язковим претендентом на бій із переможцем реваншу Ентоні Джошуа – Енді Руїс, який заплановано на листопад-грудень нинішнього року. Ця новина внесла корективи в плани команди нашого співвітчизника, яка більше не розглядає камерунця Карлоса Такама пріоритетним варіантом для першого поєдинку Олександра в новій вазі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Києва Віталій Кличко пообіцяв у майбутньому році організувати поєдинок Олександра Усика на НСК "Олімпійський".

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