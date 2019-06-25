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Усик очолив рейтинг суперважів за версією WBO

1.4тЧитати матеріал російською

Українець Олександр Усик вперше увійшов до рейтингу суперважкої вагової категорії за версією Всесвітньої боксерської організації.

Наш співвітчизник, який продовжує підготовку до дебюту в хевівейті, в оновленому списку організації посів першу сходинку, випередивши одразу трьох представників Великобританії – Тайсона Ф'юрі, Ділліана Уайта та Ентоні Джошуа.

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Олександр Усик

Олександр Усик

WBSS

Усик очолив рейтинг суперважів за версією WBO

Раніше WBO назвала Усика обов'язковим претендентом на бій із переможцем реваншу Ентоні Джошуа – Енді Руїс, який заплановано на листопад-грудень нинішнього року. Ця новина внесла корективи в плани команди нашого співвітчизника, яка більше не розглядає камерунця Карлоса Такама пріоритетним варіантом для першого поєдинку Олександра в новій вазі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Києва Віталій Кличко пообіцяв у майбутньому році організувати поєдинок Олександра Усика на НСК "Олімпійський".

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Тема
WBO
Особа
Олександр Усик
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