Усик обурився закриттям церков: спортивні підсумки 20 квітня

Олександр Чеканов Бокс 09:14, 21.04.2020

Український супертяж Олександр Усик обурився через закриття церков, а в Москві помер 22-річний футболіст московського "Локомотива".

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Крім того, російська спортсменка Анна Чехова наїхала на ЗМІ через своїх відверті фото. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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