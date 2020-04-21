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21 квітня • оновлено в 09:30
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Усик обурився закриттям церков: спортивні підсумки 20 квітня

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Український супертяж Олександр Усик обурився через закриття церков, а в Москві помер 22-річний футболіст московського "Локомотива".

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 19 квітня.

Крім того, російська спортсменка Анна Чехова наїхала на ЗМІ через своїх відверті фото. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Катерина Толстікова Василь Уткін Володимир Соловйов Василь Ломаченко Олександр Усик
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