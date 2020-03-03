Усик обурив українців: спортивні підсумки 2 березня

Український боксер Олександр Усик обурив українців фото з главою УПЦ МП, а російський боєць ММА Олександр Ємельяненко втрапив у новий скандал.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини понеділка, 2 березня.

Крім того, у Москві у футболіста виявлено коронавірус. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

Усик обурив українців фотографією з главою УПЦ МП Онуфрієм

Ємельяненко остаточно відхрестився від брата

Усик розповів, як із битою розганяв гопників

Ємельяненко намагався зґвалтувати дружину російського самбіста

Москвич Давид Беров, який заразився коронавірусом, виявився футболістом

Український шахіст оскандалився, зігравши за Росію

Футболіст "Динамо" обурився після вилучення від жінки-арбітра в матчі УПЛ

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!