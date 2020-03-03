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3 березня • оновлено в 10:18
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Усик обурив українців: спортивні підсумки 2 березня

2.8т
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Український боксер Олександр Усик обурив українців фото з главою УПЦ МП, а російський боєць ММА Олександр Ємельяненко втрапив у новий скандал.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини понеділка, 2 березня.

Крім того, у Москві у футболіста виявлено коронавірус. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Олександр Емельяненко Олександр Усик
Тег
ФК Динамо Київ
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Усик хорош в труселях по рингу скакать и уважаемую публику развлекать. Но в сущности это московскими попами замученное существо, жертва противоречий
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Serov Oleg
Serov Oleg
Ильчук Андрей, нед0н0сок,давай про 5статью,определение народа,идейность,место перевоза на днепре и про ишака не забудь.....лечение не пошло тебе впрок...
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