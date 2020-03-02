Український боксер Олександр Усик опублікував в Instagram вірш, присвячений святу Прощеної неділі, попросивши пробачити його.

Також Усик продемонстрував своє фото разом з главою УПЦ МП Онуфрієм.

"Сильно", "Прекрасний вірш", "Прости і ти... І прощеним будеш", "Найкращий з кращих, Людина з великої літери!!!", "Приклад молоді", "Золоті слова", – написало багато користувачів в коментарях під фото, висловивши підтримку Олександру Усику.

Проте, відзначилися в коментарях і підписники, які не відчувають благоговіння перед висловлюванням боксера, звернувши увагу на заплямовану репутацію УПЦ МП через її зв'язки з Кремлем.

"Думки – відмінні, вірші – середні, орфографія – жахлива", "Чому московський патріархат, якщо є УПЦ. Онуфрій аж надто Рассєю любить, яка вбила 13 тисяч українців і Донбас зруйнувала", "Картина "Усик і агент російського ФСБ"", "Кирило з Путіним де?", "Не вірі православній ти вірний, а кремлівським попам. Віра православна – це Константинополь, а не Москва", – пояснили українському спортсмену користувачі мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український боксер Олександр Усик влаштував заочну суперечку з учасником АТО Леонідом Остальцевим після того, як той назвав Олександра "мавпою".

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