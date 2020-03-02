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2 березня • оновлено в 12:57
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Усик обурив українців фотографією з главою УПЦ МП Онуфрієм

1.2т
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Український боксер Олександр Усик опублікував в Instagram вірш, присвячений святу Прощеної неділі, попросивши пробачити його.

Також Усик продемонстрував своє фото разом з главою УПЦ МП Онуфрієм.

Прости мене Всевишній, ой прости І захисти мене від тяжкості душевної, прости і відпусти ти мені гріхи. Перед тобою стою я на колінах, Я знаю грішний я не по роках Але де знайти дорогу ту без мороку. Я за тобою по твоїх стопах готовий іти, щоб не облаяв собака. Прости рідних, прости рідну, прости всіх тих хто поряд зі мною, молю тебе не посилай на муки дітей моїх, за мій невірний хід. Я буду вірний вірі православній Я буду вірний і сім'ї своєї, країні я буду вірний постійно. Прошу тебе прости за все ти мені.

Публікація від Usyk Aleksandr (@usykaa)

"Сильно", "Прекрасний вірш", "Прости і ти... І прощеним будеш", "Найкращий з кращих, Людина з великої літери!!!", "Приклад молоді", "Золоті слова", – написало багато користувачів в коментарях під фото, висловивши підтримку Олександру Усику.

Проте, відзначилися в коментарях і підписники, які не відчувають благоговіння перед висловлюванням боксера, звернувши увагу на заплямовану репутацію УПЦ МП через її зв'язки з Кремлем.

"Думки – відмінні, вірші – середні, орфографія – жахлива", "Чому московський патріархат, якщо є УПЦ. Онуфрій аж надто Рассєю любить, яка вбила 13 тисяч українців і Донбас зруйнувала", "Картина "Усик і агент російського ФСБ"", "Кирило з Путіним де?", "Не вірі православній ти вірний, а кремлівським попам. Віра православна – це Константинополь, а не Москва", – пояснили українському спортсмену користувачі мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український боксер Олександр Усик влаштував заочну суперечку з учасником АТО Леонідом Остальцевим після того, як той назвав Олександра "мавпою".

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Автор
Денис Карпов
Особа
Олександр Усик
Місце
Україна
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Коментарі
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Бухалк Лексееч
Бухалк Лексееч
А зачем эти подписчики из сети подписались? Чтобы вонько иcnpaжняться.
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Махно Володимир
Махно Володимир
усик, ты уепок непрощенный! пшел вон, ватник вонючий!
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