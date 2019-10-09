Усик нокаутував "бика" на "розігріві" бою із Візерспуном

12 жовтня у Чикаго на Wintrust Arena колишній абсолютний чемпіон крузервейту українець Олександр Усик дебютує у суперважкому дивізіоні проти американського ветерана Чазза Візерспуна.

Усик відвідав тренування "Чикаго Буллз" vRINGe.com

В рамках "розкрутки" свого поєдинку український боксер вирішив відвідати тренування знаменитої баскетбольної команди "Чикаго Буллз". Усик позував перед об'єктивами камер, отримав у подарунок іменну джерсі чиказьких "Биків". Також українець встиг провести битву поглядів із маскотом команди Benny The Bull і відправив його у нокаут.

Усик відвідав тренування "Чикаго Буллз" vRINGe.com

Усик відвідав тренування "Чикаго Буллз" vRINGe.com

Усик відвідав тренування "Чикаго Буллз" vRINGe.com

Усик відвідав тренування "Чикаго Буллз" vRINGe.com

Усик відвідав тренування "Чикаго Буллз" vRINGe.com

Усик відвідав тренування "Чикаго Буллз" vRINGe.com

Усик відвідав тренування "Чикаго Буллз" vRINGe.com

Усик відвідав тренування "Чикаго Буллз" vRINGe.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, нідерландець Тайрон Спонг мав стати першим противником українця у хевівейті, проте він провалив допінг-тест.

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