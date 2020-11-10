Усик нокаутував Белью і залишився абсолютним чемпіоном світу: як це було. Відео

10 листопада 2018 року Олександр Усик здобув перемогу над Тоні Белью в Манчестері та залишився абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі.

Поєдинок розпочався з переваги британця, якому судді віддали три перших раунди. Надалі нашому співвітчизнику вдалося вирівняти ситуацію на рингу і поступово перехопити ініціативу. Бій закінчився у восьмому раунді, коли Усику вдалося потрясти Белью, який на момент дострокової зупинки поєдинку вигравав за очками на записках двох суддів (68:65 і 67:66).

Після перемоги Олександр заявив про намір закінчити виступи в крузервейті та перейти в суперважкий дивізіон. З тих пір український боксер встиг провести вже два бої в хевівейті: проти Чазза Уїзерспуна та Дерека Чісори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 листопада 2013 року відбувся перший поєдинок у професійній кар'єрі Усика.