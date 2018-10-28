Усик нишком привів дівчину на базу перед боєм і поплатився

Головний тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський розповів кумедний випадок, який багато років тому стався з Олександром Усиком на зборах перед черговим турніром.

"Саша молодий, щойно прийшов. На базі в Кончі-Заспі поставили камери. Директором бази був Леонід Йосипович Смелаш, у мене з ним трохи натягнуті відносини були, він сильно свої порядки там влаштовував.

Ось виходить він і каже мені: "Дмитро, можеш зайти до мене в кабінет?" Заходжу, він включає камеру і показує. Я дивлюся і не можу нічого зрозуміти - темно, Усик виводить дівчинку з бази через прохідну. Я кажу: "І що тут такого?" Він відповідає: "Ти в годину подивися, 4 ранку". Я: "Добре, приймається".

Вранці я побудував команду, тоді ще капітаном був Чигаєв. Кажу: "Саша, не гнівайся. Пацани, ми домовлялися? Попався? Попався". Саша розповів жалісну історію, то його сестра приїхала переночувати, а вранці у неї потяг був - їй кудись дуже далеко їхати. Все зрозуміло, розповісти вони вміли так, що плакати будеш", - цитує Сосновського tribuna.com.

За словами Сосновського таке "визнання" не позбавило Усика від покарання.

"Режим був порушений - я Усика відправив зі зборів і сказав, що якщо ще раз таке буде, то буде виключений з штатної команди. А штатна команда - це зарплата. Більше такого не повторювалося", - підсумував тренер.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в молодості Усик розповів, як побив на вулиці хуліганів.