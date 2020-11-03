Усик ніколи не стане суперзіркою, – російський коментатор

Максим Іншаков Бокс 21:17, 3.11.2020

Відомий російський коментатор Володимир Гендлін розкритикував силу удару Олександра Усика в бою з Дереком Чісорою.

На думку журналіста, технічно Усик оснащений здорово, але буває так, що в кожному раунді з серйозним і небезпечним суперником може наступити кульмінація.

"Не хочу робити забійні висновки, але мені здається, що Усик, при всіх своїх перевагах, ніколи суперзіркою не стане. Справа навіть не в тому, що він без удару. Сама манера його, вона дуже раціональна. І коли до цього доходить, він не вплутується. Закривається, йде і так далі", – цитує Гендлін sport.ua.

У свою чергу Гендлін зазначив, що у кримчанина відмінні ноги, прекрасне почуття дистанції і часу.

"Все це у нього є. Але бій з Чісорою вийшов нуднуватий. Я думаю, вся проблема в тому, що Чісора просто не грамотний в боксі. Як потрібно діяти з лівшею, Чісора не знає. Друга сторона - Усик чудовий технар і ця перевага демонструвалася в кожному раунді. Шансів у Чісори не було", – підсумував росіянин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше промоутер Едді Хирн прокоментував поєдинок Усика проти Чісори, сказавши, що українця "розривали, як ганчір'яну ляльку ".

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