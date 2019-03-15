Усик непомітно пробрався на матч Динамо — Челсі: фотофакт

Український чемпіон Олександр Усик підтримав київське "Динамо" під час матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи з лондонським "Челсі".

Наш боксер, який готується до дебюту в суперважкій ваговій категорії, напередодні відвідав НСК "Олімпійський". Водночас Усик постарався залишитися непоміченим, щоб спокійно поспостерігати за грою.

Олександр Усик ФК "Динамо" Київ

"Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі знатно замаскувався під час перебування на стадіоні", – прокоментувало ситуацію видання Luckypunch.net, яке опублікувало фото Олександра. На знімку спортсмен із ніг до голови одягнений у чорне так, що видні лише його очі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" без шансів програло лондонському "Челсі" в 1/8 фіналу Ліги Європи, пропустивши в двох матчах вісім сухих м'ячів.

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