Усик не заслужив бути обов'язковим претендентом, – головний редактор журналу The Ring

Головний редактор авторитетного видання The Ring Даг Фішер заявив, що хотів би побачити бій між Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

В інтерв'ю сайту журналу експерт поділився думкою про українця Олександра Усика та його статус обов'язкового претендента пояс WBO, яким володіє Джошуа. За його словами, перемоги над Дереком Чісорою недостатньо для його отримання. Він запропонував нашому співвітчизнику спочатку провести поєдинок проти Джо Джойса, який переміг другого номера в рейтингу WBO Даніеля Дюбуа.

"Я сподіваюся, що в WBO залишать пояс за Джошуа. Як на мене, краще організувати бій за статус обов'язкового претендента між Джойсом та Усиком. Олександр не заслуговує на цей статус після однієї нормальної перемоги в суперважкому дивізіоні. Я дійсно дуже сподіваюся на проведення поєдинку між Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі в 2021 році, на кону в якому буде стояти титул абсолютного чемпіона світу", – вважає Фішер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше промоутер Усика Олександр Красюк розповів, коли українець повернеться на ринг.