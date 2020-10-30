Усик: не вважаю себе причиною посмішок українців, але буду радий принести країні успіх

Український боксер Олександр Усик вважає, що зумів добре підготуватися до поєдинку проти Дерека Чісори, який відбудеться в суботу, 31 жовтня.

В інтерв'ю виданню The Ring наш співвітчизник розповів, чим йому подобається суперважка вага, і висловився про ставлення до себе з боку українців. Олександр заявив, що буде радий принести успіх нашій країні.

"Я щасливий у важкій вазі. Ти можеш їсти все, що хочеш, тобі не потрібно вкладатися в певну вагу. На жаль, не дивлячись на це, мій дієтолог не дозволяє мені їсти все, що я захочу. Це був відмінний тренувальний табір. Він пройшов дуже добре, чому я дуже радий. Я багато і важко працював. Я не вважаю себе причиною посмішок на обличчях українців, але буду радий принести нашій країні ще один успіх", – зізнався Усик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр розповів, яким буде бій проти Чісори.