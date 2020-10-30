Усик: не вважаю себе причиною посмішок українців, але буду радий принести країні успіх

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Бокс
1,5 т.
Олександр Усик

Український боксер Олександр Усик вважає, що зумів добре підготуватися до поєдинку проти Дерека Чісори, який відбудеться в суботу, 31 жовтня.

В інтерв'ю виданню The Ring наш співвітчизник розповів, чим йому подобається суперважка вага, і висловився про ставлення до себе з боку українців. Олександр заявив, що буде радий принести успіх нашій країні.

"Я щасливий у важкій вазі. Ти можеш їсти все, що хочеш, тобі не потрібно вкладатися в певну вагу. На жаль, не дивлячись на це, мій дієтолог не дозволяє мені їсти все, що я захочу. Це був відмінний тренувальний табір. Він пройшов дуже добре, чому я дуже радий. Я багато і важко працював. Я не вважаю себе причиною посмішок на обличчях українців, але буду радий принести нашій країні ще один успіх", – зізнався Усик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр розповів, яким буде бій проти Чісори.

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