Несподівана перемога Тайсона Ф'юрі над Деонтеєм Вайлдером кардинально перевернула плани боїв у суперважкому дивізіоні.

Промоутер Matchroom Boxing Едді Хірн, який також є спів-промоутером Олександра Усика, в інтерв'ю Sky Sports розповів, яким бачить найближче майбутнє своєї головної зірки Ентоні Джошуа.

Спочатку британцеві належить провести захист пояса IBF з болгарином Кубратом Пулєвим. Після цього Джошуа повинен зустрітися з Ф'юрі, якщо той переможе Вайлдера в третьому поєдинку між ними. Варто відзначити, що в контракті Деонтея на бій проти Тайсона була присутня опція проведення третього бою, в разі, якщо Вайлдер зазнає поразки.

Ентоні Джошуа і Едді Хірн Sporting News

Після цього одному з британців доведеться провести ще одну захист, але не від Усика, який претендує на пояс WBO.

"Коли ми говоримо про боксерів топ-5, то всі хочуть битися з Ділліаном Уайтом. Він тимчасовий чемпіон WBC. Не було зрозуміло, коли він отримає статус обов'язкового претендента. Але президент Ради Маурісіо Сулейман все роз'яснив і заявив, що це буде десь в лютому 2021 року. Виходить, якщо все піде за планом, то Уайт поб'ється з переможцем бою Джошуа – Ф'юрі", – зазначив Хірн.

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