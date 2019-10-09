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9 жовтня • оновлено в 18:47
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Усик – Візерспун: букмекери опублікували принизливі котирування на бій

4.2т Читати матеріал російською

Українець Олександр Усик вважається беззаперечним фаворитом поєдинку проти американця Чеза Візерспуна.

Бій відбудеться 12 жовтня в Чикаго і стане першим для нашого співвітчизника в надважкій ваговій категорії. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію змагання Усик – Візерспун. Орієнтовний початок – у неділю, 13 жовтня, о 6:00 ранку за київським часом.

Ставки на перемогу Олександра приймаються з коефіцієнтом 1,01. Нічия оцінюється котируванням 34,00. А показники на успіх 38-річного представника США сягають 17,00.

Усик – Візерспун: букмекери опублікували принизливі котирування на бій

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Олександр Усик

Олександр Усик

Зазначимо, що Візерспун провів на професійному ринзі 41 бій, в яких здобув 38 перемог (29 нокаутом) і зазнав трьох поразок. Найбільш відомими противниками боксера були екссуперники братів Кличків – Тоні Томпсон і Кріс Арреола.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спочатку Олександр Усик мав боксувати з голландцем Тайроном Спонгом. Однак той напередодні провалив допінг-тест і був знятий з поєдинку проти українця.

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Тема
Усик – Візерспун
Особи
Чазз Візерспун Олександр Усик
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Комментарии на сайте не модерированы
Сафиуллин Дамир
Сафиуллин Дамир
Александр Усик-Риз Уизерспун.Достойные соперники)))
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