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Усик назвав найсильнішого суперважа світу: спортивні підсумки 22 липня

2.2т Читати матеріал російською

Київське "Динамо" дізналося першого суперника у кваліфікації Ліги чемпіонів, а український боксер Олександр Усик назвав кращого на сьогодні суперважа світу.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 22 липня.

Крім того, Василь Ломаченко різко відповів американцеві Теофімо Лопесу. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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Тема
Ліга чемпіонів
Особи
Олександр Усик Василь Ломаченко
Теги
ФК Динамо Київ жіноча збірна України з баскетболу збірна України з баскетболу
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