Усик назвав найсильнішого суперважа світу: спортивні підсумки 22 липня

Київське "Динамо" дізналося першого суперника у кваліфікації Ліги чемпіонів, а український боксер Олександр Усик назвав кращого на сьогодні суперважа світу.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 22 липня.

Крім того, Василь Ломаченко різко відповів американцеві Теофімо Лопесу. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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