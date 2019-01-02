Усик назвав головного ворога людства

Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик зізнався, що вважає головним ворогом людства. На думку українського боксера, найважче - це перемогти лінь.

"Я вважаю, що лінь – це ворог людства. Я жену її геть, а коли у мене важка робота, я ніби трохи знущаюся над нею", - розповів Усик в інтерв'ю проекту "Сильні. З Оксаною Гнатишин".

Олександр Усик instagram.com/usykaa

При цьому український чемпіон поділився рецептом, яким чином можна подолати цю проблему.

"Треба рухатися. Якщо тобі не хочеться бігти десять кілометрів, потрібно бігти. Робити все навпаки. Ще й сильно бігти. У мене є все: і сила, і воля, а сили волі немає", - пожартував Усик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український боксер Олександр Усик розповів про особливості тренувань з першим тренером Сергієм Лапіним. Наш спортсмен зізнався, що методи фахівця змушували його долати свої страхи.