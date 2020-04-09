Усик назвав єдину причину, чому не поїхав з України

Український боксер Олександр Усик зізнався, що залишається в Україні лише тому, що всюди крім нашої країни відчуває себе чужаком.

"Мені тут добре. Де народився, там і пригодився. Я там чужак. Скрізь, куди я їду, я чужинець. Я їжджу боксувати в Америку – я емігрант. Так, вони за мене вболівають, вони мене підтримують і мені аплодують. Але вони мені ляскають як приїжджому. Ми всюди чужаки. У мене в паспорті написано: українець. Де ти народився? В Україні. Переїзд в іншу країну? Блін, не хочу цього робити. Навіть думати не хочу", – заявив Усик в інтерв'ю на YouTube-каналі Ехо Києва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Усик зізнався, що предстоятель колишньої Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій дозволив йому бити депутатів.

Крім того, Олександр Усик різко засудив декомунізацію в Україні. Також кримчанин відзначив, що розраховував на зміни в нашій країні з приходом на пост президента Володимира Зеленського.

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