Усик натякнув на те, що дозволить Джошуа побитися з Ф'юрі

Українець Олександр Усик заявив, що шанс стати абсолютним чемпіоном світу випадає вкрай рідко, тому можливий бій між Ентоні Джошуа й Тайсоном Ф'юрі він вважає грандіозною подією.

В інтерв'ю виданню The Sun наш співвітчизник зазначив, що все ще хоче скористатися статусом обов'язкового претендента по лінії WBO й побитися з Джошуа, але розуміє, що не тільки він хоче провести поєдинок проти британця.

"Усі чотири пояси можуть опинитися в руках однієї людини. Така можливість випадає лише раз у житті. Нам всім потрібно сісти й обговорити цю ситуацію, оскільки ця подія обіцяє стати грандіозною. Я все ще хочу битися з Джошуа за титул. Є багато факторів, що впливають на організацію цього бою, моя команда й всі інші зацікавлені сторони працюють над цим. Не тільки я хочу побитися з Ентоні, але й інші люди, зокрема Тайсон Ф'юрі", – розповів Усик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з інформацією ЗМІ, є кілька варіантів розвитку подій із чемпіонським боєм Олександра. Він може побитися за титул WBO після поєдинку Джошуа – Ф'юрі, а може й погодитися на фінансову компенсацію за очікування.