Усик налаштований на бій з Джошуа, але може відступити: ЗМІ назвали умову

Обов'язковий претендент на титул WBO, яким володіє Ентоні Джошуа, українець Олександр Усик може дозволити британцеві спочатку побитися з Тайсоном Ф'юрі.

Як повідомляє журналіст видання Sports Illustrated Кріс Меннікс, посилаючись на менеджера нашого боксера Егіса Клімаса, у себе в Twitter, така можливість існує, якщо Олександру виплатять щедрі відступні за очікування. Відзначається, що подібних пропозицій команда українця ще не отримувала.

"Менеджер Усика Егіс Клімас розповів, що українець націлений на проведення обов'язкового бою проти Джошуа, але не виключає можливості домовитися про те, щоб відступити, якщо йому за це щедро заплатять. Клімас зробив акцент на тому, що переговори щодо цього ще не розпочалися", – написав Меннікс.

Нагадаємо, що Джошуа та Ф'юрі хочуть провести поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі, але не можуть зробити цього без згоди Всесвітньої боксерської організації (WBO) або Усика. Президент WBO Пако Валькарсель заявив, що не йтиме на компроміс у цій ситуації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Едді Хірн, який працює і з Олександром, і з його британським опонентом, готовий запропонувати українцю незвичайну угоду заради бою Джошуа – Ф'юрі.