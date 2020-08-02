Усик на своєму першому шоу "віджав" телефон у Берінчика. Відео

Максим Іншаков Бокс 14:58, 2.08.2020

Непереможний український боксер Олександр Усик кумедно пожартував над своїм другом і колишнім партнером по "Українським отаманам" Денисjv Берінчиком.

Під час боксерського шоу Big Boxing Night, яке вперше організувала новостворена промоутерська компанія кримчанина Usyk17 Promotion, Усик забрав телефон у Берінчика, але замість того, щоб виконати його прохання сфотографувати, засунув апарат собі в кишеню.

У відповідь на здивований жест Берінчика, Усик витягнув прилад, але не повернув власнику, а став робити на нього селфі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на цьому шоу Віктор Вихрист (2-0, 2 КО) нокаутував харків'янина Семена Пахомова (2-11, 2 КО). Поєдинок завершився достроково технічним нокаутом. У другому раунді Пахомов опинився затиснутий в кутку рингу.

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