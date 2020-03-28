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28 березня • оновлено в 14:17
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Усик на карантині вразив надзвичайно складним трюком

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Непереможний український боксер Олександр Усик показав, як підтримує свою форму на карантині.

Авторитетний інтернет-портал Luckypunch.net опублікував відео, на якому кримчанин демонструє складний акробатичний етюд.

"Усик знову шокував фанатів, пожонглювавши, тримаючи рівновагу", - йдеться в описі відео.

Напередодні Усик заявив, що українці забагато приділяють увагу епідемії коронавiрусу в країні.

Раніше Олександр Усик закликав українців відвідувати храми і причащатися з однієї чаші, незважаючи на ризик захворіти на коронавірус.

До цього Усик заявив, що для боротьби з коронавірусом треба "купатися в басейні з хлоркою" і "пити воду з-під крана".

Нещодавно Усик викликав справжній скандал в мережі своїм порадами про те, як уберегтися від коронавiрусу.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Олександр Усик
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