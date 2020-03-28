Усик на карантині вразив надзвичайно складним трюком

Непереможний український боксер Олександр Усик показав, як підтримує свою форму на карантині.
Авторитетний інтернет-портал Luckypunch.net опублікував відео, на якому кримчанин демонструє складний акробатичний етюд.
"Усик знову шокував фанатів, пожонглювавши, тримаючи рівновагу", - йдеться в описі відео.
Напередодні Усик заявив, що українці забагато приділяють увагу епідемії коронавiрусу в країні.
Раніше Олександр Усик закликав українців відвідувати храми і причащатися з однієї чаші, незважаючи на ризик захворіти на коронавірус.
До цього Усик заявив, що для боротьби з коронавірусом треба "купатися в басейні з хлоркою" і "пити воду з-під крана".
Нещодавно Усик викликав справжній скандал в мережі своїм порадами про те, як уберегтися від коронавiрусу.
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