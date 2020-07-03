Усик може залишити українську промоутерську компанію – ЗМІ

Олександр Усик працює з K2 Promotions Ukraine з 2013-го року.

Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик може припинити співпрацю з промоутерською компанією K2 Promotions Ukraine.

Про це повідомляє Telegram-канал "Лівою-лівою-правою". За даними джерела, якщо Усик вирішить не продовжувати контракт з K2, який завершується через кілька місяців, то він буде працювати з Matchroom Bopxing британського промоутера Едді Хірна.

Telegram-канал "Лівою-лівою-правою" повідомив про майбутнє Усика

"Його боксерський рівень випереджає промоутерські можливості Олександра Красюка (генеральний директор К2 – ред.). Думаю, що якщо в цю історію серйозно не втрутиться Віталій Кличко, то Усик і К2 – стане минулим дуже скоро", – пише автор каналу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик зізнався, що комфортно себе почуває в суперважкій вазі, незважаючи на наявність в дивізіоні боксерів з великими антропометричними даними.