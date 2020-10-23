Усик: мене хочуть вдарити багато людей за мої висловлювання

Український супертяж Олександр Усик (17-0, 14 КО) зізнався, що хотів провчити своїх критиків за допомогою кулаків.

У той же час, за словами боксера, він розуміє, що у багатьох оточуючих він також викликає роздратування.

"Духівнику говорив: "Хочеться оцьому врізати". Він каже:" Ні, Саша, давай замість палиці ми зробимо вудку". Дуже хотілося врізати, звичайно. Але, знову ж таки, мене ж теж хочуть вдарити багато людей за якісь мої висловлювання або дії. Комусь не подобається мій образ життя. Виходить така обратка. І я зрозумів, що бити треба себе. І в прямому, і в переносному сенсі", – цитує Усика XSPORT.

Як повідомляв OBOZREVATEL, волонтер Віталій Дейнега обматюкав Олександра Усика і Василя Ломаченка після бою легковаговика з Теофімо Лопесом.