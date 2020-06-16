Британський промоутер Альберт Сієста поділився своєю думкою про бій між Олександром Усиком (17-0, 13 КО) і Дереком Чісорою (32-9, 23 КО).

За словами промоутера українець просто "інтелектуально заплутає Чісору".

"Саня надто вуличний для нього. Дерек думає, що він вуличний боєць, що він знає свої трюки, але Саня на іншому рівні. У них інший часовий вимір, вони в різному матриксi живуть", – заявив Сієста під час прямого ефіру в Instagram Luckypunch.net.

Усик інтелектуально заплутає Чісору, – британський промоутер

Як повідомляв OBOZREVATEL, Чісора заявив, що має намір битися з українцем Олександром Усиком тільки в присутності глядачів.

Нагадаємо, що бій Усик - Чісора був запланований на 23 травня в Лондоні, проте через пандемію коронавiрусу його офіційно перенесли на невизначений термін.

Раніше Хирн заявив, що готується скасувати поєдинок нашого співвітчизника проти Дерека.

Пізніше він розповів, на яку дату може бути перенесений поєдинок Усика і Чісори.

Пізніше промоутер Олександра Усика повідомив, що бій українця проти Дерека Чісори може відбутися в несподіваному місці і лише за однієї умови.