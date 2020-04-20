Усик і Ломаченко записали нове відео з росіянами: спортивні підсумки 19 квітня

Олександр Чеканов Бокс 09:07, 20.04.2020

Українські боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик записали спільне відео з російськими артистами, в якому привітали Україну з Великоднем, а пропагандиста Володимира Соловйова спіймали на брехні в скандалі з Василем Уткіним.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 19 квітня.

Крім того, Олександр Усик змінив думку про коронавірус. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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