Усик і Ломаченко записали нове відео з росіянами: спортивні підсумки 19 квітня

Українські боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик записали спільне відео з російськими артистами, в якому привітали Україну з Великоднем, а пропагандиста Володимира Соловйова спіймали на брехні в скандалі з Василем Уткіним.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 19 квітня.
Крім того, Олександр Усик змінив думку про коронавірус. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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