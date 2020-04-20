Усик і Ломаченко записали нове відео з росіянами: спортивні підсумки 19 квітня

Українські боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик записали спільне відео з російськими артистами, в якому привітали Україну з Великоднем, а пропагандиста Володимира Соловйова спіймали на брехні в скандалі з Василем Уткіним.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 19 квітня.

Крім того, Олександр Усик змінив думку про коронавірус. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

Усик і Ломаченко привітали Україну відео з російськими акторами і священиками

"Ось він миленький, рідний": Усик показав, чий Крим

Соловйова зловили на брехні в скандалі з Уткіним

Хачеріді вирішили вигнати з "Динамо" Брест після удару суперника в чемпіонаті Білорусі

"У Зеленського великі проблеми": Усик відверто висловився про президента України

"Ситуація складна": Усик, який закликав йти до церкви під час коронавірусу, визнав помилку

Відмовився см*ктати: Кокорін розповів про наслідки в'язниці

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!