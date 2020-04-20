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20 квітня • оновлено в 10:28
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Усик і Ломаченко записали нове відео з росіянами: спортивні підсумки 19 квітня

3.8т
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Українські боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик записали спільне відео з російськими артистами, в якому привітали Україну з Великоднем, а пропагандиста Володимира Соловйова спіймали на брехні в скандалі з Василем Уткіним.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 19 квітня.

Крім того, Олександр Усик змінив думку про коронавірус. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Євген Хачеріді Василь Уткін Володимир Соловйов Василь Ломаченко Олександр Усик
Тег
Динамо Брест
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Сахаров Станислав
Сахаров Станислав
ну что ж....украинцев стало меньше пару малороссов добавилось
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Т Александр
Т Александр
Горбатых могила исправит. Ватники с ватниками в общем логично.
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Ivanenko Vitaliy
Ivanenko Vitaliy
У свiдому MAHДAйнутой отары знатно за палала загорілася дyпa!!!
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1
Спорт Бокс

Коронавірус. Найважливіше

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