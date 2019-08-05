Усик і Ломаченко влаштували лютий тролінг: спортивні підсумки 4 серпня

Українські чемпіони Василь Ломаченко та Олександр Усик епічно посміялися над оператором, а модель Кінсі Воланські влаштувала секс-провокацію.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 4 серпня.
Крім того, донецький "Шахтар" встановив рекорд чемпіонату України з футболу. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
"Я не зрозумів, ви змовилися?" Усик і Ломаченко обламали оператора
Модель, що вибігла голою на Лізі чемпіонів, влаштувала секс-провокацію
Українець Зінченко забив пенальті і виграв Суперкубок Англії
"Шахтар" встановив рекорд України
Претендент на титул Гвоздика сенсаційно переміг у кривавому бою
Відомого російського боксера поховали в Санкт-Петербурзі
Названі суперники "Динамо" по плей-офф Ліги чемпіонів
Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!
Читайте всі новини по темі "Прем'єр-ліга України" на сайті "OBOZREVATEL".