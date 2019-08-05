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Усик і Ломаченко влаштували лютий тролінг: спортивні підсумки 4 серпня

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Українські чемпіони Василь Ломаченко та Олександр Усик епічно посміялися над оператором, а модель Кінсі Воланські влаштувала секс-провокацію.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 4 серпня.

Крім того, донецький "Шахтар" встановив рекорд чемпіонату України з футболу. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Читайте всі новини по темі "Прем'єр-ліга України" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прем'єр-ліга України
Особи
Олександр Усик Василь Ломаченко Кінсі Воланскі Олександр Зінченко
Теги
ФК Шахтар ФК Манчестер Сіті
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