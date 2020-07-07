Усик і Ломаченко увійшли до п'ятірки найкращих боксерів сучасності

Михайло Морозов Бокс 14:22, 7.07.2020

Авторитетне видання The Ring включило українців Олександра Усика та Василя Ломаченка до п'ятірки найкращих боксерів сучасності незалежно від вагової категорії.

На офіційній сторінці The Ring в Instagram був опублікований рейтинг, перше місце в якому зайняв мексиканець Сауль Альварес, на рахунку якого 53 перемоги, 1 поразка і 2 нічиї в професіоналах. Ломаченко, який здобув 14 перемог при 1 поразці, знаходиться на другій позиції. Замкнув трійку найсильніших японець Наоя Іноуе, який виграв всі 19 поєдинків на професійному рівні.

На четвертому і п'ятому місцях опинилися Теренс Кроуфорд і Олександр Усик, відповідно. На рахунку американця 36 перемог у 36 боях, а українець виграв всі 17 професійних поєдинків, в яких брав участь.

Усика і Ломаченка включили до п'ятірки найкращих боксерів сучасності
Instagram The Ring

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітня боксерська рада (WBC) підтвердила проведення бою Ломаченка проти Теофімо Лопеса за звання абсолютного чемпіона світу в легкому дивізіоні.

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