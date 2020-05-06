Українські боксери Олександр Усик і Василь Ломаченко, які знялися в російському фільмі про церкви, стали інструментами в руках пропагандистів країни-агресора, заявила депутатка фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар.

"Ці хлопці стали інструментами в руках російських пропагандистів. Просто інструментами. Це дуже фальшиво звучить: давайте обійматися, бо ми їмо з однієї тарілки. Такий собі аргумент, коли при цьому в тебе тут стріляють, коли в тебе забирають частину території, коли постійно вербують тут генералів СБУ, зокрема, які створюють тут цілі диверсії і вбивають у Києві людей буквально. Якось мені тут про тарілку – ну не дуже мене мотивує й аргументує", – розповіла Сюмар в ефірі ТК "Прямий" .

42-річна журналістка впевнена, що спортсмени повинні направляти свою силу на підтримку України.

"Якщо ти маєш силу, а ти сильний спортсмен, то показуй цю силу, захищаючи свою країну. І мені здається, що дуже багато сильних людей, от сьогодні ця сила – от вона якраз там, на сході України. І, на жаль, багато сильних людей там загинули", – зазначила депутатка.

Сюмар вважає, що така позиція не є ознакою сили, а це ознака слабкості

"Коли спортсмен захищає якийсь титул, він виходить з українським прапором. І тут говорити, що це не має значення? У спорті це має величезне значення. Тому мені здається, що хлопці стали просто такими гвинтиками, на жаль, якими сьогодні російська пропаганда намагається українцям посіяти: от так ви маєте думати. Ми так можемо починати думати колись, коли вони підуть геть з нашої землі", – додала нардепка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перша ракетка України Сергій Стаховський не зміг стримати емоцій від вчинку Усика і Ломаченка.

Відзначимо. що "російський вчинок" Усика і Ломаченка викликав бурхливу реакцію в мережі,

У фільмі "Здрастуй, брате, Христос Воскрес!" Ломаченко заявив, що він досі не вірить, що Росія почала війну в Україні.