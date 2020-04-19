Усик і Ломаченко привітали Україну відео з російськими акторами і священиками

Максим Богданов Бокс 11:06, 19.04.2020

Боксери Олександр Усик і Василь Ломаченко опублікували відео, в якому у віршованій формі привітали Україну і українців з Великоднем.

У ролику разом з боксерами знялися російські актори Андрій Мерзлікін та Олена Горенко, митрополит УПЦ Московського патріархату Лука, російський ієрей Андрій Долгополов, російський репер Баста, а також білоруський актор Андрій Свиридов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Спорт Бокс

Дивіться також

"Сц*ть в обличчя, а ви підспівуєте!" Притула дорікнув українцям через музику РФ

Натовпами до церков: українці масово порушили карантин

Терористи поранили українського воїна на Донбасі: ЗСУ дали відсіч

ЗМІ повідомили про COVID-19 у глави УПЦ МП Онуфрія: у церкві спростували

"Добрі феї": українців зворушили чернівецькі лікарі, які рятують хворих із COVID-19