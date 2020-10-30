Усик і Чісора здивували зовнішнім виглядом на зважуванні. Фото

Михайло Морозов Бокс 19:25, 30.10.2020 Оновлено: 19:52, 30.10.2020

У п'ятницю, 30 жовтня, відбулася традиційна процедура зважування перед боєм Олександра Усика та Дерека Чісори, на якій боксери здивували присутніх незвичайним зовнішнім виглядом.

Британець на честь Геловіну з'явився на публіці в образі Джокера з написом "WAR" на животі. Наш співвітчизник, у свою чергу, вийшов у шкарпетках різного кольору – білого та чорного.

Чісора вийшов з написом "War" на животі
Matchroom Boxing
Усик і Чісора на відстані
Matchroom Boxing
Чісора підійшов до Усика
Matchroom Boxing
Чісора поплескав Усика по плечу
Matchroom Boxing
Чісора з'явився на публіці в образі Джокера
Matchroom Boxing
Дуель поглядів Усика та Чісори
Matchroom Boxing

Нагадаємо, що Чісора виявився важчим за Усика на 17 кілограмів. Його вага перед поєдинком, який відбудеться в суботу, 31 жовтня, склала 115,6 кг, а вага українця – 98,4 кг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр висловився про те, яким буде бій проти Дерека, а також розповів, як на його настрій вплинула поразка Ломаченка в бою з Лопесом.

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