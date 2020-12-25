Усик хоче відмовитися від рекордного гонорару в бою з Джошуа

Українець Олександр Усик (18-0, 13 КО) не має наміру битися з британцем Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) у Саудівській Аравії, що принесло б йому найбільший гонорар в кар'єрі.

Замість цього наш боксер розраховує провести поєдинок проти чемпіона за трьома основними версіями у Великобританії. Про це сам Усик заявив в інтерв'ю британському виданню The Sun. Свій вибір Олександр пояснив любов'ю до британських фанатів.

"Мене не хвилює, де пройде бій. Я влаштую шоу де завгодно. Проте, вважаю, що Британія була б дуже крутим місцем для проведення поєдинку, тому що там дуже хороші фанати, які є справжніми шанувальниками боксу", – сказав українець.

Нагадаємо, Усик став обов'язковим претендентом на бій з Джошуа по лінії Всесвітньої боксерської організації (WBO). Однак сам Ентоні готується до поєдинку проти Тайсона Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі.

Відзначимо, що на сьогодні найбільший гонорар в кар'єрі українця склав 2,5 мільйона євро за бій з Тоні Белью.

Як повідомляв OBOZREVATEL Олександр Усик натякнув на те, що дозволить Ф'юрі та Джошуа розіграти титул найсильнішого в дивізіоні.