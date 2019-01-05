Усик готовий перейти до РПЦ: спортивні підсумки 4 січня

Нападаючий збірної України Євген Селезньов несподівано продовжить кар'єру в Іспанії, а український чемпіон Олександр Усик стане вірянином помісної церкви в Україні тільки в разі, якщо його духовні наставники перейдуть до УПЦ.
Крім того, американець Андре Уорд готовий відновити спортивну кар'єру заради поєдинку проти Усика. Наші читачі вважають найцікавішими наступні матеріали:
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