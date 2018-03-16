Усик - Гассієв: з'явився крутий промо-ролик до фіналу WBSS

Чемпіон світу за версіями WBO і WBC Олександр Усик зустрінеться у фіналі WBSS з Муратом Гассієвим, який володіє поясами WBA і IBF. Вирішальний бій Всесвітньої боксерської суперсерії між українцем і росіянином відбудеться 11 травня.

За два місяці до поєдинку, де визначиться найсильніший важкоатлет планети, в мережі з'явився крутий промо-ролик про двох досі непереможених чемпіонів світу. На відео показані уривки з тренувань обох бійців, а також найбільш ефектні моменти їх боксерської кар'єри - комбінації ударів і видовищні нокаути.

"Обозреватель" пропонує своїм читачам насолодитися яскравим відео, опублікованими на сторінці World best Boxing and MMA в Youtube.

Нагадаємо, раніше Усик і Гассієв прийняли виняткове рішення перед спільним боєм.