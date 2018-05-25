Усик - Гассієв: букмекери назвали фаворита фіналу WBSS

Український чемпіон світу за версіями WBO і WBC у важкій вазі Олександр Усик (14-0, 11 КО) є фаворитом бою проти росіянина Мурата Гассієва (26-0, 19 КО), який володіє поясами IBF і WBА.

Букмекери активно приймають ставки на фінальний поєдинок Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS), який мав відбутися 11 травня 2018 року, проте пізніше перенесений через травму українця. Битва двох боксерів, які не знають поразок на професійному рингу була запланована в Джидді (Саудівська Аравія).

Коефіцієнт на перемогу Усика становить всього 1.36, тоді як котирування на тріумф Гассієва рівні 3.10.

Нічия у поєдинку не передбачена, проте коефіцієнт на те, що три судді виставлять однакові оцінки за підсумками бою, становить 23.00.

Нагадаємо, в півфіналі Усик здолав латиша Бріедіса, а Гассієв нокаутував кубинця Дортікоса.

Крім того, з'явилася інформація, що Росія хоче "вкрасти" фінальний бій у Саудівській Аравії.