Усик – Джошуа: з'явилися несподівані дані про бій

Український чемпіон Олександр Усик вже у кінці цього року може вийти у ринг проти британця Ентоні Джошуа.

Наш співвітчизник, який у вересні має дебютувати у суперважкій ваговій категорії, стане обов'язковим претендентом на поєдинок проти AJ по лінії Всесвітньої боксерської організації (WBO).

За словами промоутера обох боксерів Едді Хірна, Джошуа після бою з Енді Руїсом 1 червня повернеться у ринг пізньої осені. При цьому на поєдинок проти суперчемпіона є й інший претендент. "Хірн сказав, що він очікує наступного бою Джошуа у листопаді. Проти Усика або Пулєва", — повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter журналіст Los Angeles Times Ланс Пугмайр.

Hearn says he 's expecting @anthonyfjoshua to fight again in November vs. Usyk or Pulev. — Lance Pugmire (@latimespugmire) 29 травня 2019 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик, отримавши травму біцепса, скасував свій поєдинок проти Карлоса Такама, який було заплановано на 25 травня. Хірн назвав орієнтовні терміни повернення українця.

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