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Усик – Джошуа: з'явилися несподівані дані про бій

2.6тЧитати матеріал російською

Український чемпіон Олександр Усик вже у кінці цього року може вийти у ринг проти британця Ентоні Джошуа.

Наш співвітчизник, який у вересні має дебютувати у суперважкій ваговій категорії, стане обов'язковим претендентом на поєдинок проти AJ по лінії Всесвітньої боксерської організації (WBO).

Усик – Джошуа: з'явилися несподівані дані про бій

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За словами промоутера обох боксерів Едді Хірна, Джошуа після бою з Енді Руїсом 1 червня повернеться у ринг пізньої осені. При цьому на поєдинок проти суперчемпіона є й інший претендент. "Хірн сказав, що він очікує наступного бою Джошуа у листопаді. Проти Усика або Пулєва", — повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter журналіст Los Angeles Times Ланс Пугмайр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик, отримавши травму біцепса, скасував свій поєдинок проти Карлоса Такама, який було заплановано на 25 травня. Хірн назвав орієнтовні терміни повернення українця.

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Тема
Усик - Джошуа
Особи
Олександр УсикЕнтоні ДжошуаЕдді Хірн
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Филимонова Настюша
Филимонова Настюша
Огpoмноe спасибo тeм, кто пoкaзaл мнe cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁8el641q Пpосто пройдя прoстой oпрос полyчилa пoчти пoлyгодовyю заpплaту)) Пoльзyйтесь, пока ecть возможнocть=)
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