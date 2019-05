Усик – Джошуа: з'явилися несподівані дані про бій

Український чемпіон Олександр Усик вже у кінці цього року може вийти у ринг проти британця Ентоні Джошуа.

Наш співвітчизник, який у вересні має дебютувати у суперважкій ваговій категорії, стане обов'язковим претендентом на поєдинок проти AJ по лінії Всесвітньої боксерської організації (WBO).

За словами промоутера обох боксерів Едді Хірна, Джошуа після бою з Енді Руїсом 1 червня повернеться у ринг пізньої осені. При цьому на поєдинок проти суперчемпіона є й інший претендент. "Хірн сказав, що він очікує наступного бою Джошуа у листопаді. Проти Усика або Пулєва", — повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter журналіст Los Angeles Times Ланс Пугмайр.

Hearn says he 's expecting @anthonyfjoshua to fight again in November vs. Usyk or Pulev.