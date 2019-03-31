Усик - Джошуа: названі точні терміни бою

Промоутер Ентоні Джошуа (22-0, 21 КО) і Олександра Усика (16-0, 12 КО) Едді Хирн впевнений, що бій між британцем та українцем точно пройде в найближчий рік.
"Усик може стати наступним суперником Джошуа або битися з ним через один бій. У першому випадку поєдинок може відбутися у вересні або жовтні. Якщо ми не зуміємо домовитися з Уайлдером, то Усик буде наступним. Але, що я можу точно сказати, до весни 2020 року Джошуа буде битися з Усиком, але спочатку йому потрібно перемогти Міллера", – сказав Хирн в інтерв'ю Sky Sports Boxing.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Олександр Усик офіційно оголосив про свій перехід в суперважку вагову категорію.
Українець дебютує в новому дивізіоні поєдинком проти Карлоса Такама з Камеруну.
При цьому бій Усик – Такам може бути перенесений, так як заплановано на ту ж дату, що і сутичка американців Деонтея Уайлдера і Домініка Бризiла.
Всесвітня боксерська рада (WBC) не стала позбавляти українця пояса чемпіона у важкій вазі.
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