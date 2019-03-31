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Усик - Джошуа: названі точні терміни бою

4.1тЧитати матеріал російською

Промоутер Ентоні Джошуа (22-0, 21 КО) і Олександра Усика (16-0, 12 КО) Едді Хирн впевнений, що бій між британцем та українцем точно пройде в найближчий рік.

Усик - Джошуа: названі точні терміни бою

"Усик може стати наступним суперником Джошуа або битися з ним через один бій. У першому випадку поєдинок може відбутися у вересні або жовтні. Якщо ми не зуміємо домовитися з Уайлдером, то Усик буде наступним. Але, що я можу точно сказати, до весни 2020 року Джошуа буде битися з Усиком, але спочатку йому потрібно перемогти Міллера", – сказав Хирн в інтерв'ю Sky Sports Boxing.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Усик - Джошуа
Особи
Олександр УсикЕдді ХірнЕнтоні Джошуа
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