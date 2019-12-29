Усик - Джошуа: букмекери змінили котирування на переможця супербоя

Букмекерські контори трохи підвищили котирування на перемогу Олександра Усика (17-0, 13 КО) в теоретичному бою проти Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО).

Усик - Джошуа

Якщо Усик проведе бій проти Чісори 7 березня, і цей поєдинок буде значущим в суперважкій вазі, бій Усика проти Джошуа може виявитися призначений на наступне півріччя

Поставити на перемогу Ентоні можна все так же з коефіцієнтом 1,20. Тріумф ж Усика оцінюється показником 4,55 ( було – 4,60 ). Коефіцієнт на нічию як і раніше досягає рівня 25,00.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Джошуа (22-1, 21 КО) впевнено переміг мексиканця Енді Руїса (33-1, 22 КО) в бою-реванші і повернув свої чемпіонські пояси.

Незважаючи на те, що Усик є обов'язковим претендентом на бій з Джошуа за титул WBO, першим суперником британця стане Кубрат Пулєв. Цей поєдинок повинен відбутися з більшою часткою ймовірності в квітні.

Сам британський чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBO, IBF і IBО заявив, що в своєму наступному бою хоче побитися з Олександром Усиком, а не з Пулєвим.

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