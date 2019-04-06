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Усик - Джошуа: опубліковані котирування на бій

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Букмекери вдвічі знизили котирування на перемогу абсолютного чемпіона світу у першій важкій вазі Олександра Усика (15-0, 11 КО) в теоретичному бою проти Ентоні Джошуа (22-0, 21 КО).

Усик — Джошуа

Усик — Джошуа

Чемпіон світу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO, як і раніше, є фаворитом.

Усик - Джошуа: опубліковані котирування на бій

Нинішній коефіцієнт на перемогу кримчанина становить 7,00 (був 3,76), тоді як котирування на тріумф 29-річного уродженця Уотфорда практично не змінилися і дорівнюють 1,10 (були 1,25).

Нічия в поєдинку, як і раніше, вкрай малоймовірна: коефіцієнт становить 30,00 (був 26,00).

Новини
''Жахливо слизький'': у США назвали серйозні переваги Усика в бою із Джошуа

Як повідомляв OBOZREVATEL, абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик, найімовірніше, свій наступний бій проведе навесні цього року у США.

Після перемоги над Тоні Белью нокаутом у восьмому раунді Усик вирішив перейти у суперважку вагову категорію.

За словами Джошуа, він зацікавлений у проведенні бою проти українського чемпіона Олександра Усика. Англійський боксер упевнений, що такий поєдинок однозначно увійде в історію.

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Тема
Усик - Джошуа
Особи
Олександр УсикЕнтоні Джошуа
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Soin Sergii
Soin Sergii
Был бы умнее - в супер тяжи переходить не стал...
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Макушенко Светлана
Макушенко Светлана
пусть тебе не поможет кацапская церковь и пусть с тобой будет презрение всего Украинского народа.Иуда!!!!!!!
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Davyda Bohdan
Davyda Bohdan
Алкашенко Петро, 🐐💨😷🖕😂🖕
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Алкашенко Петро
Алкашенко Петро
у него мозгов поболее будет чем у тебя тупая шлюха
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Вальцман Питор
Вальцман Питор
усик предатель украини. должен быть лишен гражданства украини. 1488. зиг хайл братья.
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Evg Proliski
Evg Proliski
Вальцман Питор, зигани перед своей лахтой, бот
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