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Усик – Джошуа: букмекери обвалили котирування на супербій

1.3тЧитати матеріал російською

Сенсаційна поразка британця Ентоні Джошуа в поєдинку проти мексиканця Енді Руїса змусили аналітиків істотно змінити котирування на бій Джошуа – Усик.

Очікується, що уродженці Уотфорда та Сімферополя вийдуть в ринг в майбутньому році в разі, якщо Ентоні вдасться перемогти Руїса в матчі-реванші. Якщо раніше беззаперечним фаворитом поєдинку Джошуа – Усик вважався британський боксер, то зараз шанси на успіх українця істотно зросли.

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Усик – Джошуа: букмекери обвалили котирування на супербій

Поставити на перемогу AJ сьогодні можна з коефіцієнтом 1,50 (було – 1,10). Тріумф ж Усика оцінюється котируванням 2,50 (було – 7,00). Показники на нічию тепер досягають рівня 26,00 (було – 30,00).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик дебютує в суперважкому дивізіоні серпні-вересні. При цьому поєдинок проти Карлоса Такама з Камеруну не є пріоритетним для українського суперчемпіона.

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Тема
Усик - Джошуа
Особи
Олександр УсикЕнтоні Джошуа
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