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18 грудня • оновлено в 11:40
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Усик - Джошуа: британець розповів, коли відбудеться бій

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Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа поділився думкою про Олександра Усика, розповівши також про потенційну дату можливого бою з українцем.

Ентоні Джошуа

Ентоні Джошуа

"Усик – великий представник крузервейту. Він був безперечним чемпіоном у важкій вазі і вирішив піднятися в новий для себе дивізіон, щоб зустрічатися з великими хлопцями. Олександр все ще вивчає обстановку, але вже хоче великий шматок пирога і він може спробувати забрати його в мене. Усик буде в полі мого зору в кінці березня або початку квітня. Коли я думаю про захист своїх титулів, то відразу називаю Усика", – сказав Джошуа, чиї слова наводить Mirror.

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Нагадаємо, Усик є офіційним претендентом на титул WBO, яким володіє Ентоні Джошуа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітня боксерська організація (WBO) санкціонувала бій Усик – Джошуа, розпорядившись, щоб команди спортсменів почали переговори про проведення поєдинку.

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Читайте всі новини по темі "Усик - Джошуа" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Денис Карпов
Тема
Усик - Джошуа
Особи
Ентоні Джошуа Олександр Усик
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