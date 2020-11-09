Усик дебютував у професіоналах з перемоги нокаутом: як це було. Відео

Михайло Морозов Бокс 14:52, 9.11.2020 Оновлено: 14:52, 9.11.2020

9 листопада 2013 року українець Олександр Усик провів свій дебютний поєдинок на професійному рингу, достроково перемігши чотириразового чемпіона Мексики Феліпе Ромеро.

Бій, який відбувся в київському "Палаці спорту", пройшов за великої переваги нашого співвітчизника і закінчився вже в п'ятому раунді. Усик завдав суперникові потужний лівий удар через руку і влучив у щелепу, в результаті чого мексиканець опинився в нокдауні, а його тренер викинув на ринг рушник.

Нагадаємо, що зараз на рахунку Олександра 18 перемог у 18 поєдинках, 13 з яких були здобуті нокаутом. Він є обов'язковим претендентом на пояс WBO в суперважкій вазі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в своєму останньому бою Усик здолав британця Дерека Чісору.

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