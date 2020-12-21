Усик дав прогноз на бій Ф'юрі – Джошуа

Українець Олександр Усик (18-0, 13 КО) назвав британця Тайсона Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) непередбачуваним боксером.

Як заявив наш співвітчизник в інтерв'ю The Sun, йому буде неймовірно цікаво подивитися бій "Циганського короля" з Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО). Водночас прогноз на цей поєдинок, на думку Олександра, зробити неймовірно складно, адже йдеться про суперважку вагу.

"Я повинен сказати, що Тайсон Ф'юрі – непередбачуваний боксер. У нього правильний менталітет і боксерські навички, необхідні, щоб перемогти Джошуа. Але це бокс, тому я не можу передбачити, що станеться і чим закінчиться такий бій. Але нам доведеться почекати. Подивимося, що буде. Я обов'язково подивлюся бій", – сказав Усик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик є обов'язковим претендентом на бій з Ентоні Джошуа. Водночас українець не заперечує, що дасть відтермінування британцю для проведення обов'язкового захисту, щоб той побився з Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу.