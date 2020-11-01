Усик – Чісора: весь бій на відео

Олександр Усик у бою за титул претендента на титул чемпіона світу за версією WBO у суперважкій вазі побив британця Дерека Чісору.

12-раундовий бій в Англії на "Уемблі Арені" завершився перемогою нашого співвітчизника за очками.

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Тепер на рахунку українця 17 перемог, 13 з яких були здобуті нокаутом, а британець провів 41 бій, вигравши 32 (23 нокаутом) і програвши 9 із них.

Нагадаємо, що 13 жовтня минулого року Усик перемогою технічним нокаутом дебютував у суперважкому дивізіоні.