Усик – Чісора: українець заробить у 2,5 раза менше за суперника

Український супертяж Олександр Усик (17-0, 13 КО) заробить у два з половиною рази менше за свого опонента по найближчому бою британця Дерека Чісори (32-9, 23 КО).

Як стверджує talksport.com, спочатку гонорари боксерів повинні були розподілитися так: 2,2 мільйона фунтів (2,4 млн євро) виплачувалося Усику, а Дерек отримував 6,9 млн фунтів (7,6 млн євро).

Однак через пандемію коронавірусу та неможливість провести поєдинок у присутності глядачів заробіток спортсменів істотно знизився. Тепер за бій 31 жовтня Олександр гарантовано отримає £1,5 млн (16,5 млн євро), а британець може розраховувати на £4 млн (4,4 млн євро).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик зізнався, що багато людей відчувають бажання його побити.