Усик – Чісора: результати зважування

Українець Олександр Усик (17-0, 13 КО) виявився набагато легший за свого опонента по бою 31 жовтня Дерека Чісори (32-9, 23 КО).

Боксери у п'ятницю, 30 жовтня, пройшли традиційну процедуру зважування. За її підсумками британець виявився важчим на 17 кілограмів.

Ваги під Усиком показав 98,4 кг, а Чісора затягнув аж на 115,6 кг.

Відзначимо, що на церемонії обидва боксери відзначилися епатажними нарядами. Чісора на честь Хеллоуїна з'явився перед суперником в образі Джокера. Олександр у свою чергу вирішив вийти в шкарпетках різного кольору.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик заробить у два з половиною рази менше за Дерека Чісора за бій 31 жовтня в Лондоні.