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24 березня • оновлено в 14:06
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Усик - Чісора: промоутер українця висловився про долю поєдинку

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Промоутер українського боксера Олександра Усика Едді Хірн заявив, що готується скасувати поєдинок нашого співвітчизника проти Дерека Чісори, який запланований на 23 травня.

"Я думаю, що бій буде перенесений. Офіційне оголошення про долю поєдинку буде зроблено на цьому тижні, але я думаю, що шанси на його проведення у травні вкрай обмежені", – сказав Хірн в інтерв'ю інформагентству BoxingNews24.

Едді Хирн

Едді Хирн

Boxingnews.com.ua

Він також не впевнений, що будь-які боксерські поєдинки вдасться провести у 2020 році. Промоутер додав, що через два тижні буде приймати рішення по бою Ентоні Джошуа і Кубрата Пулєва, запланованого на 20 червня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Едді Хірн розповів, на яку дату може бути перенесений поєдинок Олександра Усика і Дерека Чісори. А сам британський боксер заявив, що готовий піти на радикальні заходи заради бою з українцем.

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Тема
Усик - Чiсора
Особи
Едді Хірн Дерек Чісора Олександр Усик
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