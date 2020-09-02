Усик – Чісора: промоутер повідомив про велику проблему з боєм

Поєдинок між українцем Олександром Усиком (17-0, 13 КО) і британцем Дереком Чісорою (32-9, 23 КО) може не відбутися у заплановані терміни.

Про це в інтерв'ю iFL TV розповів промоутер Едді Гірн. За його словами, організатори готові відмовитися від проведення бою 31 жовтня через фінансові питання.

"У нас є велика проблема з боєм Усик – Чісора, яка стосується продажу квитків на O2 Arena в Лондоні. Якщо ми не продамо всі квитки, то втратимо пару мільйонів фунтів (2,25 млн євро). Тому боксерам треба або погодитися на зниження гонорарів, або зачекати. Все це ми обговорюємо з Усиком і промоутером Чісори", – сказав Гірн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик заявив про вимогу до Ентоні Джошуа щодо проведення чемпіонського бою. При цьому у команді британця заявили про готовність звільнити один з чемпіонських поясів, щоб замість Усика провести бій з Тайсоном Ф'юрі.